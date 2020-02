Météo France place 4 départements en vigilance orange

publié le 12/02/2020 à 16:48

Une nouvelle dépression, la tempête Inès est attendue dans le nord-ouest de la France jeudi 13 février, selon Météo France. Cette tempête hivernale de courte durée devrait cependant engendrer des vents suffisamment violents pour occasionner des dégâts dans quatre départements.

Météo France place donc le Calvados (14) et la Manche (50) en alerte orange vent violent, tandis que la Seine-Maritime (76) et la Somme (80) sont en alerte orange vagues et submersion, jeudi 13 février de 8 heure à 16 heure.

Actuellement sur l'Atlantique nord, au large des îles Britanniques, Inès intervient dans un contexte de grandes marées. La conjonction des niveaux marins particulièrement élevés et des très fortes vagues, nécessite une attention particulière les prévisionnistes.

La carte de vigilance Météo France le 12 février Crédit : Météo France

Des rafales jusqu'à 130 km/h

Un premier passage pluvieux et venteux circulera demain matin et à partir de la fin de matinée, un second passage viendra renforcer le vent. Des rafales de 90 à 110 km/h sont attendues dans les terres et des pointes pouvant atteindre 110 à 130 km/h sur le littoral et les caps exposés du Cotentin. Attention aux chutes d'arbres, qui seront favorisées en raison des sols saturés.

Ces vents forts vont donc générer de fortes vagues en provenance du sud-ouest, puis de l'ouest, qui vont s'amplifier dans la journée de jeudi sur la Manche. Le passage de cette dépression va générer une forte sur-élévation du niveau de la mer, qui s'ajoute à un coefficient de 101 pour jeudi matin.

Au moment de la pleine mer, des risques de submersion sont donc à prévoir sur les littoraux de la Sainte-Maritine et de la Somme, tous deux placés en vigilance orange vagues et submersion.