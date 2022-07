Sécheresse : pleut-il de moins en moins en France ?

Où est l'eau de pluie ? Un éleveur de brebis travaillant en Lozère a interpellé, le 27 juillet 2022, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau sur l'antenne de RTL. "Notre situation, elle est simple : depuis le 1er janvier, on n'a pas 200 mm d'eau ! Sans parler de l'eau pour les champs, il n'y a plus d'eau pour faire boire [les bêtes]. C'est une situation inédite, honnêtement, je pense qu'on n'a jamais vu ça."

Certaines personnes comme des pêcheurs ont, par exemple, pointé du doigt certains agriculteurs qui redirigent le peu d'eau disponible sur leurs terres, asséchant ainsi certains cours d'eau. "Il faut qu'il pleuve !, tranche l'éleveur. Mais il ne pleut pas ! Et dans 3 mois, on va peut-être avoir 10 ou 20 cm d'eau par jour et l'eau va se barrer. Elle va tout arracher et on est incapable de la stocker. La nourriture pour les bêtes, on est obligé de l'acheter en Espagne alors que c'est un pays sec et chaud. Mais ils ont travaillé sur la question de l'eau et aujourd'hui, ils ont de la bouffe à vendre !" s'étonne-t-il.

Il pleut toujours, mais moins régulièrement

"On est à 200 mm d'eau en Lozère. La Lozère c'est 1700 mm d'eau qui tombe chaque année, voyez la mesure du déficit, constate le ministre de l'Agriculture. Ça veut dire qu'il peut encore en tomber 1500 mm d'ici à la fin de l'année. Ce monsieur à raison, il faut regarder ce qu'on peut capter". Le ministre a reconnu que les installations n'étaient cependant pas encore prêtes en France pour réaliser ce travail de captation, contrairement à des pays plus méditerranéen qui ont l'habitude de gérer ce souci.

Est-ce à dire qu'il pleut moins en France ? En réalité, il pleut surtout moins régulièrement et les épisodes extrêmes comme des sécheresses et des inondations liées à de fortes pluies s'alternent. "Les quantités de pluie qui tombe sur la France sont toujours les mêmes, rappelle Louis Bodin sur RTL. C'est juste une gestion et une façon de retenir ou d'utiliser cette eau qui doit évoluer. Les quantités sont toujours les mêmes sauf peut-être du côté de l'arc méditerranéen", précise le spécialiste.

Un juillet historique ?

Reste que la situation actuelle est inédite et particulièrement inquiétante. Le mois de juillet 2022 sera très probablement le mois de juillet "le plus sec jamais enregistré depuis 1959" et le début des mesures, en raison d'un fort déficit en précipitations, a indiqué Météo-France. "En moyenne sur la France, il est tombé 8 millimètres de précipitations du 1er au 25 juillet", soit "un déficit énorme" de pluies, a précisé Christian Veil, climatologue.

Jusqu'à présent, le mois de juillet le plus sec jamais enregistré depuis le début des mesures de Météo-France est celui de 2020, avec 16 millimètres de pluie cumulée. "Les précipitations estivales servent à maintenir l'humidité des sols superficiels, à maintenir la végétation", a précisé le scientifique.

Avec le très fort manque de pluie, "on est dans des conditions extrêmes au niveau des sols superficiels, on le constate rien qu'en voyant l'état de la végétation en France", a indiqué Christian Veil, donnant comme exemple "des arbres qui souffrent tellement de la chaleur qu'ils perdent leurs feuilles".

