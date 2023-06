Météo en France : qu’est-ce que “le marais barométrique” qui coupe le pays en deux ?

Durant la première quinzaine de juin, la France va être coupée en deux, selon Météo-France, entre le Nord sous le soleil et le Sud sous la pluie.

"La situation générale devrait rester bloquée pour les 10 prochains jours. Avec donc un maintien de risques orageux (et de grêle) sur la moitié Sud (bas géopotentiels en Méditerranée), et un temps plus sec et stable au Nord (influence du blocage anticyclonique nordique)", indique l'observatoire français des orages et tornades Keraunos au Huffington Post.

Ce phénomène est lié à un "marais barométrique", qui fait référence "à une situation météorologique que l'on retrouve sur des régions situées généralement entre deux centres d'action, un anticyclone et une dépression, et une pression atmosphérique qui varie peur, et est légèrement dépressionnaire", détaille La Chaîne météo.



Ces situations "favorisent la formation d'orages et d'averses orageuses quand l'atmosphère est humide et que l'ensoleillement est important, on parle alors d'averses d'évolution diurne", précise le site.

Depuis mi-mai, la France se trouve dans une situation d'entre deux, entre un puissant anticyclone près des îles britanniques, et des dépressions descendues vers le bassin méditerranéen. "Au sein de cette zone mixte, la pression atmosphérique varie peu et est légèrement dépressionnaire", ajoute La Chaîne Météo.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info