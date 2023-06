Plan chaleur : quelles sont les 15 mesures du gouvernement pour cet été ?

Le réchauffement climatique atteint un nouveau record. Une étude des scientifiques du GIEC révise à la hausse les projections climatiques. Les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines atteignent un niveau inédit en 2022. La température s'est déjà élevée de 1,14 degré en moyenne, et la chance de limiter la hausse à 1,5 degré s'épuise. Dans cet objectif, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, présente ce matin 15 mesures actions phares pour faire face aux vagues de chaleur", dès cet été en France.



"Campagne de communication à destination" du grand public, diffusion de SMS "en cas de situation exceptionnelle", mobilisation "des jeunes en service national universel" pour surveiller les personnes les plus fragiles, ou encore "restriction de transports d'animaux"... Ces mesures doivent permettre de mieux affronter les risques de canicules.

Recenser les endroits frais

Parmi ces actions, une carte des endroits frais recensera près de chez soi les salles climatisées, des parcs, des jardins, des musées, des cinémas. Une trentaine de villes l'ont d'ores et déjà fait, à Paris, on peut trouver à moins de sept minutes à pied un endroit pour se rafraîchir, y compris la nuit, dans des parcs qui restent ouverts. Parmi ces mesures, il y a aussi des consignes données dans les écoles, les crèches pour installer des ombres, des stores ou des fontaines à eau, mais aussi pour végétaliser les cours de récréation en priorité.

Comment rafraîchir les villes ?

Pour aider les élus, un site internet servira de boîte à outils proposant trente solutions concrètes. Il s'appelle plusfraichemaville.fr et propose des fiches techniques et des astuces, comme l'installation de fontaines, des brumisateurs, de végétaux, ou encore de planter des arbres. Ces derniers permettent l'évapotranspiration, ils dégagent de la vapeur d'eau et donc de la fraîcheur.

En moyenne, ils peuvent permettre de faire baisser le mercure de 2 à 3 degrés, voire davantage, comme à Lyon. "Les arbres vont contribuer à un meilleur ressenti thermique. Sur la rue Garibaldi à Lyon, qui a été réaménagée en période de fortes chaleurs, la température ressentie dans certaines zones aménagées peut être jusqu'à dix degrés inférieurs", témoigne Élodie Briche, qui travaille à l'Agence de transition écologique.

En plus des arbres, pour optimiser l'aménagement urbain, il faut aussi casser le bitume et mettre un revêtement clair. Le goudron noir emmagasine la chaleur la journée et la rejette la nuit, comme un radiateur. Ainsi, une surface claire va repousser la chaleur le jour et nous permettre de mieux dormir la nuit.

Repenser les bâtiments et les habitations

Il faut également isoler et repenser tous les bâtiments. Sauf que tout climatiser serait une erreur, car elles rejettent de l'air chaud, rendant les villes encore plus chaudes dehors. Il faut donc ventiler et surtout isoler les toits. Mais ces travaux coûtent particulièrement cher. Un plan en ce sens est lancé, mais repeindre les toits en blanc est une solution plus rapide et tout aussi efficace, puisqu'elle peut permettre de gagner jusqu'à neuf degrés au dernier étage.

À Paris, 40 immeubles doivent être repeints, mais les architectes des Bâtiments de France empêchent ou freinent un tiers des projets pour des critères esthétiques. Dan Lert, chargé de l'adaptation au réchauffement climatique à Paris demande qu'on puisse repeindre rapidement tous les toits en blanc. "Les toits en zinc à Paris, c'est deux tiers des toitures. Sur un toit en zinc, en période caniculaire, il peut faire jusqu'à 70 degrés en surface", indique-t-il.

"Mais l'État, d'un côté, ne peut pas nous dire qu'il faut adapter vos bâtiments à la nouvelle donne climatique, et de l'autre côté, avec les architectes des Bâtiments de France, freiner ces projets qui sont une urgence vitale. Pendant l'été 2003, il y avait quatre fois plus de risque de mourir pour une personne âgée sous un toit non isolé", précise Dan Lert. Certains logements, situés au dernier étage, ne sont désormais plus habitables en période de canicule. Entre l'esthétique ou la survie des habitants, il va falloir choisir.

