Canicule : faut-il s’attendre à une nouvelle vague de chaleur dans les jours à venir ?

Le mercure est redescendu de quelques degrés sur la France. La canicule a laissé place aux orages depuis dimanche 14 août. Ce début de semaine, de nombreuses précipitations orageuses sont encore attendues, notamment ce mardi sur les départements de l'Aveyron, le Gard, l'Hérault, le Tarn et l'Aude, placés en vigilance orange. Si cette petite baisse des températures fait du bien aux Français et devrait nous laisser quelques jours de répit, il faut s'attendre à de nouvelles fortes chaleurs d'ici la fin du mois d'août.

En effet, à partir du mercredi 24 août, les températures devraient à nouveau dépasser les 30 degrés sur une majeure partie du pays, avec des maximales entre 31 et 33 degrés notamment dans la vallée du Rhône, en Occitanie, dans la région bordelaise et en Corse selon les prévisions de Météo France, qui devraient s'affiner au fil des jours. En effet, difficile de dire si on parlera d'une nouvelle "canicule", à savoir de fortes températures le jour et la nuit pendant au moins trois jours consécutifs.

Cependant, d'après les prévisions actuelles, les fortes températures pourraient se poursuivre les jours suivants. Pour ce qui est des températures nocturnes, mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 août, on devrait rester entre 22 et 25 degrés sur le bassin méditerranéen et autour de 22 degrés sur la côte atlantique. Des températures plutôt élevées, qui laissent bien présager un nouvel épisode caniculaire sur une majeure partie de l'hexagone.

Le temps attendu mercredi 24 août 2022 Crédit : Météo France

Le temps attendu jeudi 25 août 2022 Crédit : Météo France

