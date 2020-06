Météo : qu’est-ce qu’un îlot de chaleur urbain ?

publié le 25/06/2020 à 20:30

En moyenne annuelle, la température de Paris est plus élevée de 2,5°C par rapport aux zones rurales voisines. Une différence qui peut atteindre 10°C en été lors des passages de fortes chaleurs. Et ces différences de températures entre villes et campagnes s’observent partout de la même façon.

Ce phénomène de bulle de chaleur se nomme "îlot de chaleur urbain" comme l’écrit Météo-France. Il est dû au fait que les matériaux urbains, les bâtiments comme les routes absorbent la chaleur du soleil et la restituent au fur et à mesure, ce qui explique que les villes demeurent toujours plus chaudes que les campagnes.

Afin de lutter contre ces îlots de chaleur qui devraient être de plus en plus fréquents avec le réchauffement planétaire, une meilleure isolation des bâtiments, la végétalisation des villes et la mise en place de toitures réfléchissantes pourraient faire la différence et éviter un usage trop important de la climatisation, nocive elle aussi pour l’environnement.