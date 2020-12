Météo : qu’est-ce l’hiver météorologique qui commence aujourd’hui ?

publié le 01/12/2020 à 08:00

Ce mardi 1er décembre marque le début de l'hiver météorologique en France. Cette transition annuelle, qui s'achève à la fin du mois de février, correspond à la période la plus froide de l'année dans l'hémisphère Nord.

Si la saison hivernale ne commence que le lundi 21 décembre, l'hiver météorologique commence plus tôt et se caractérise par une baisse drastique des températures mais aussi de la neige, du givre, du brouillard, des pluies verglaçantes et des tempêtes. La température moyenne de cette période de l'année est de 5,4°C dans l'Hexagone et en ce qui concerne les précipitations, il tombe en moyenne 245 mm de pluie par hiver.

Météo France souligne que depuis 1900, l'hiver le plus froid recensé a été celui de l'année 1962-63, avec une température moyenne de 0,7°C, soit 4,7 degrés sous la normale. À l'inverse, l'hiver 2015-2016 s'est révélé être le plus chaud avec une température moyenne de 8°C, soit 2,6 degrés au-dessus de la normale.