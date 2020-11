Météo France place 4 départements en vigilance orange neige et verglas

La neige et le verglas rendent la circulation difficile

publié le 30/11/2020 à 06:39

Attention au verglas et à la neige dans l'Est de ma France. Quatre départements ont été placés en vigilance orange ce lundi 30 novembre. Même en faible quantité, le verglas peut se révéler extrêmement dangereux notamment sur les routes.

Les départements en vigilance orange sont : les Ardennes (08), la Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55 et la Moselle (57).

Le ciel est dégagé sur le Grand-Est, favorisant le refroidissement. Les températures sous abri sont de l'ordre de -5 à -7°C sur ces régions, localement moins. On note ce matin à 5 heures locales, -9°C à Mourmelon (51), -7°C à Nancy (54).

Dans la journée le temps restera sec. Une perturbation pluvieuse arrive par la Mer du Nord en fin de journée et traverse la région Grand-Est en cours de nuit prochaine. En début de nuit de lundi à mardi les températures deviendront faiblement négatives alors que des pluies viendront concerner d'abord les Ardennes puis la Lorraine. En liaison avec ces températures négatives, les pluies seront susceptibles d'être verglaçantes en début et milieu de nuit de lundi à mardi. Même si ce verglas reste local et temporaire, la circulation routière pourrait être perturbée.

En fin de nuit de lundi à mardi, de la neige prendra le relais, avec une tenue au sol plutôt réservée à la partie est de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle : 1 à 4 centimètres de neige pourraient être observés par endroits mardi matin avant que les températures ne se radoucissent en journée de mardi. La neige ne tiendra alors plus qu'en montagne au-dessus de 500 mètres d'altitude.