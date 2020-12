Hiver : les précautions à prendre en cas de verglas

La neige et le verglas rendent la circulation difficile

publié le 01/12/2020 à 06:01

Accidents de la route, glissades, blessures... Avec la neige et le verglas peuvent venir quelques inconvénients, cependant évitables avec les bons gestes. Les principaux risques sont évidemment au volant. Lorsque cela est possible, le mieux reste de préparer son véhicule avec des pneus d'hivers ou cloutés.

Autrement, trois mesures élémentaires s'imposent, rappellent les autorités publiques : conduire à une vitesse limitée, agrandir sa distance de sécurité et éviter les freinages brusques.

Toujours concernant les déplacements, le ministère de l'Intérieur note que "les risques d'accidents sont accrus" en cas de verglas et incite de son côté à "privilégier les transports en commun", "préparer (son) déplacement et (son) itinéraire" et de se renseigner "sur les conditions de circulation sur le site de Bison Futé".

Des pannes électriques possibles

En plus des accidents de la route, le verglas peut provoquer des problèmes de courant. La chute d'arbres peut par exemple endommager ou casser des fils électriques et provoquer des coupures temporaires. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur avise d'installer "impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments".

Par ailleurs, même en cas de froid important, il ne faut pas chercher à se chauffer avec les mauvais outils. L'utilisation de cuisinières ou brasero est formellement déconseillée, tout comme faire tourner en continu un chauffage d'appoint, qui doit normalement fonctionner par intermittence.