Pourquoi risque-t-il d'y avoir des coupures d'électricité en février ?

publié le 19/11/2020 à 17:33

La France va peut-être connaître des coupures d'électricité pendant l'hiver. La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a prévenu les Français ce jeudi 19 novembre sur BFMTV, il pourrait s'agir de "coupures très courtes", qui auraient lieu au mois de février.

En cause : la crise sanitaire, une fois de plus. La pandémie de Covid-19 et le confinement ont retardé le planning de maintenance des réacteurs nucléaires, alors que les travaux sont normalement faits en prévision de l'hiver, pour anticiper les hausses de consommation liées au chauffage. En pratique, 13 réacteurs ne produiront pas d'électricité en février, contre deux à quatre les années précédentes. Or, 70% de la production électrique en France se fait grâce au nucléaire.

La situation pour l'hiver est celle d'un "mois de décembre plus serein que prévu, un mois de janvier normalement tendu en cette période statistiquement la plus froide de l'année, et enfin un mois de février difficile", a précisé lors d'une conférence de presse le président du Réseau de transport d'électricité (RTE) Xavier Piechaczyk.

En cas de vague de froid, si la consommation en électricité augmente trop ou pendant trop longtemps, le réseau pourrait mettre en place des coupures localisées et temporaires, en épargnant les établissements les plus sensibles comme les hôpitaux. L'idée est de "délester" un peu le réseau, mais cela ne se fera qu'en dernier recours.

Les coupures d'électricité seraient organisées pendant deux heures, pour 200 000 foyers environ à la fois. En revanche, "il n'y aura pas de 'blackout'", a assuré Barbara Pompili, donc pas de coupure généralisée.

Pour éviter d'en arriver là, mieux vaut donc faire attention à sa consommation d'électricité. RTE a ainsi annoncé ce jeudi la généralisation à toute la France du dispositif "Ecowatt", qui guide les personnes sur leur consommation grâce à un site internet, et leur envoie un texto quand le système est en tension pour baisser ou décaler leurs activités.

Barbara Pompili a également dénoncé le système français, "trop dépendant du nucléaire". Pour éviter ce type de situation, il faudrait selon elle "se diversifier" dans notre production d'électricité.