Météo : les régions qui pourraient être les plus ensoleillées pour le 15 août

Alors qu'une vague de chaleur a frappé une grande partie de l'Europe, dans plusieurs villes françaises, l'été a davantage été marqué par la pluie et la grisaille. La dernière quinzaine d'août représente pour certains une dernière opportunité de partir quelques jours au soleil. Une bonne raison de regarder la météo avant de partir pour le week-end de l'Assomption.

Comme souvent, le beau temps est à rechercher du côté de la côte méditerranéenne et en Corse. Le samedi 14 août, l'après-midi, les plus fortes températures seront à trouver du côté de Perpignan, où le mercure pourrait atteindre jusqu'à 32 degrés, Montpellier (31 degrés), Marseille (30) et Ajaccio (33).

Sur le reste du pays, le temps restera, hélas, globalement nuageux et avec des températures modérées. Pour les amateurs du Sud-ouest, le ciel s'annonce couvert les vendredi 13 et samedi 14 août, selon les prévisions de Météo France. Une embellie est prévue pour le dimanche, mais les températures maximales prévues ne dépassent pas les 24 degrés. Plus au nord, le week-end s'annonce pluvieux en Bretagne et en Normandie.