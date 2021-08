Après avoir prévu un "été très chaud", Météo France s'explique sur ses prévisions

Météo France avait prévu "un été très chaud", et comme on a tous pu le constater, ce n'est pas vraiment sous le soleil que s'est déroulé le mois de juillet, ni que le mois d'août a démarré. Alors, à la suite de nombreuses interrogations à propos du décalage entre les prévisions et la réalité, Météo France a décidé de s'expliquer.

"La prévision saisonnière s’appuie sur des modèles physiques globaux représentant l’ensemble de la planète", a indiqué le service de météorologie sur Twitter. "La prévision saisonnière a pour objectif de déterminer le climat moyen du trimestre à venir. Ces prévisions indiquent le scénario le plus probable parmi trois scénarios prédéfinis : proche, en dessous ou au-dessus de la moyenne. Ce qui donne pour la température 'chaud',' normal' ou 'froid', et pour les précipitations, 'humide', 'normal' ou 'sec'", expliquait alors Météo France dans un précédent communiqué.

Ainsi, les prévisionnistes insistent sur un point : "le scénario le plus probable ne se réalise pas systématiquement et le moins probable peut se réaliser". La performance des prévisions saisonnières varie "selon le lieu, la saison et le paramètre météo concerné", est-il encore précisé. Par exemple, Météo France assure que les prévisions "sont meilleures sur les régions tropicales qu’en Europe, pour la température que pour les précipitations, et pour la température, meilleures en hiver qu'en été".