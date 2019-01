Météo : arrivée du froid et de la neige autour du 20 janvier

publié le 14/01/2019 à 06:10

De la neige devrait recouvrir plusieurs régions françaises selon La Chaîne Météo. Dès la semaine prochaine les températures devraient chuter et les flocons devraient faire leur apparition sur le pays.



En effet, à partir du week-end du 19 et 20 janvier, une perturbation devrait descendre sur la France du Nord au Sud et pourrait donc entraîner un net refroidissement des températures. Ce qui annonce donc le retour d'une météo beaucoup plus hivernale la semaine qui suivra. Ce retour du froid est lié à une descente d'air polaire qui pourrait apporter de la neige jusqu'en plaine sur de très nombreuses régions et même jusqu'en bord de Méditerranée.

Les températures seront normalement en dessous des normales de saison avec des gelées généralisées le matin. Et pas de dégel en après-midi sur les régions de l'Est.