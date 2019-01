publié le 02/01/2019 à 13:48

En cette période de vacances, alors que certains auraient envie de faire du ski, des stations ont du mal à accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions. En cause : la météo. Tous les massifs montagneux souffrent du manque de neige, et les Pyrénées ne sont pas épargnés. Loin de là.



"On a eu des hivers problématiques, mais là, même en altitude, il n'y a rien. De mémoire, ça fait au moins 20 ans que ça n'est pas arrivé. On attend le froid avec impatience", explique Jean-Claude Dupla, le directeur de Saint-Lary Soulan, dans les Hautes-Pyrénées, où seules quatre pistes sur 56 ont pu être ouvertes.

Au total, sur la trentaine que comptent les Pyrénées françaises, 13 stations n'ont pu ouvrir qu'en partie leurs domaines aux skieurs. Et faute de poudreuse, certaines stations ont du ressortir les activités d'étés, comme le VTT.