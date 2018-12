Neige, verglas : 1 département placé en vigilance orange

publié le 15/12/2018 à 15:54

Un département, l'Eure-et-Loir, reste placé en vigilance orange neige-verglas par Météo France. L'alerte est valable jusqu'à dimanche 16h. Prudence si vous vous trouvez dans le département concerné et si vous devez prendre la route.





"Le département de l'Eure-et-Loir reste encore quelques heures en vigilance orange car les températures ont plus de mal à repasser positives, et le risque de pluies verglaçantes est donc plus élevé", précise Météo France. "Par conséquent, même si ces phénomènes glissants seront temporaires, cet épisode rend les conditions de circulation routière difficiles et dangereuses et nécessite une vigilance particulière".



Pour éviter les accidents liés au verglas, il convient d'anticiper au maximum. Repérez d'abord l'environnement. À l'approche d'un pont ou d'un sous-bois levez le pied. C'est là principalement que les plaques de verglas se forment, c'est-à-dire à l'abri du vent, là où l'air ne peut chasser l'humidité.

Anticipez aussi les intersections. Là aussi la règle de base, c'est une vitesse modérée et surtout pas de grands coups de frein et de volant. Si votre véhicule est ancien et n'est pas équipé d’un ABS, pressez doucement puis relâchez en partie la pédale à plusieurs reprises. C'est le phénomène du pompage, qui évite le blocage des roues. Sinon, utilisez dans la mesure du possible le frein moteur en rétrogradant.