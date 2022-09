C’est ce qu’on appelle une prévision inquiétante. Alors que les derniers mois ont été marqués par d’importants épisodes caniculaires, Météo-France a dressé ce mardi le bilan météorologique des trois derniers mois. Cet été 2022 a ainsi battu un nouveau record, avec près de 33 jours de vague de chaleur relevés sur le plan national. La température moyenne des mois de juin, juillet et août était 2,3°C au-dessus des normales de saison.



Mais l’agence météorologique, par l’intermédiaire de Samuel Morin, le directeur du Centre national de recherches météorologiques (CNRM) a aussi annoncé qu’elle s’attendait "à ce qu'à peu près la moitié des étés soient d'un niveau de températures comparable voire supérieur à celui de l'été 2022" courant 2050.

Il a ajouté que des "étés relativement frais" pourraient néanmoins avoir lieu, mais se feront de plus en plus rare. Pour expliquer ce phénomène de hausse des températures, il a pointé du doigt les émissions de gaz à effet de serre et leurs conséquences sur le réchauffement climatique.

