publié le 29/10/2018 à 16:31

Une femme est décédée dans un carambolage mortel sur la route départementale qui relie Rodez à Millau, dans l'Aveyron, ce lundi 29 octobre à Viarouge. La mauvaise visibilité liée aux conditions météorologiques est mise en cause. Trois véhicules sont impliqués dans l'accident.



De grosses difficultés sont à noter sur les routes aveyronnaises, où la vigilance orange pour neige et verglas a été déclenchée par Météo France. Sur l’A75, un accrochage a provoqué un long ralentissement. Les poids lourds sans équipement spéciaux sont interdits.

Les gendarmes ont mis en place le plan intempéries pour l’Aveyron, la Lozère et l’Hérault. Le Tarn est pour l'heure épargné par ce plan. Au total, ce sont 28 départements qui sont désormais en alerte orange neige-verglas ou pluie-inondation. Météo France avait prévenu prévoit que la neige tomberait fort, d'abord sur la Haute-Loire et la Lozère en matinée, puis en fin de matinée ou début d'après-midi sur la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal et l'Aveyron et ce jusqu'à mardi matin.