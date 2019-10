publié le 21/10/2019 à 16:14

Le temps va dangereusement se gâter sur la côte méditerranéenne. Ce mardi 22 octobre, "un épisode méditerranéen se mettra en place et concernera plus particulièrement les abords du Roussillon dans un premier temps", selon l'observatoire français des tornades et des orages violents Keraunos. L'Ardèche (07), l'Aude (11), le Gard (30), l'Hérault (34), les Pyrénées-Orientales (66) et le Tarn (81) ont été placés en alerte orange par la Chaîne Météo de ce lundi 21 octobre 9 heures jusqu'à mercredi 23 octobre à midi.

"Les pluies associées s'annoncent orageuses et intenses, avec des lames d'eau qui pourront dépasser localement 300 mm en 24 heures, détaille Keraunos. Des rafales de vent supérieures à 100 km/h seront également possibles sous les orages les plus actifs et à proximité du littoral."

"Les dépressions responsables des intempéries de ce week-end se comblent progressivement, ajoute la Chaîne Météo. Dans le même temps, une nouvelle dépression se creuse sur l'Espagne. Entre-temps, les pluies se maintiennent sur la région PACA et le sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes pour ce lundi. Lorsque la nouvelle dépression sur l'Espagne sera formée, les pluies s'intensifieront sur le Golfe du Lion, avec de forts orages et de violentes rafales de vent à partir de mardi midi."

A surveiller entre mardi et mercredi, de très forts cumuls de pluie sont attendus sur l'ouest du #Languedoc et le Roussillon (potentiellement plus de 200 mm). Le risque orageux sera marqué mardi avec possibilité de phénomènes intenses. https://t.co/rZfkXcXuAu pic.twitter.com/nijAuJVp8n — Keraunos (@KeraunosObs) October 20, 2019

