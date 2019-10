publié le 14/10/2019 à 18:57

46 départements sont actuellement en vigilance orange aux orages. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent la violences des rafales de vent, notamment en Loire-Atlantique. Du côté de Laval, en Mayenne, le centre-ville a lui été complètement inondé, comme le raconte Aude au micro de RTL.



"D'un coup il a fait nuit, puis on a entendu des grondements assourdissants en continu pendant 10 minutes", explique-t-elle. "Puis on a vu une grosse pluie, des grêlons et des vents violents, pendant 10 minutes en continu. Ça a monté à vue d’œil dans la rue", poursuit Aude, qui travaille dans une salle de concert.

"Là, on est en train d'écoper parce qu'il y avait 5 centimètres dans la salle de spectacle", ajoute la Lavalloise, qui a également aidé à dégager la voie publique, en débouchant les bouches d'égout. "On a les pieds trempés, et on joue du balais et de la raclette pour nettoyer tout ça", conclut-elle.

#Orages dans les Pays de la Loire : #inondations en cours à #Laval. Une rafale de vent surplace a été mesurée à 113 km/h. Les orages se décalent vers la Normandie et le Bassin parisien désormais.

Crédit 🎞️ @VCharbonneauF3 pic.twitter.com/1p6FWfPXAR — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 14, 2019

À écouter également dans ce journal

Football - Dans un contexte sécuritaire et diplomatique sensible, renforcé par l'annulation de la venue de Jean-Yves Le Drian, les Bleus, vexés par la gifle de Konya, veulent prendre leur revanche sur la Turquie, ce soir à 20h45 au Stade de France, où des milliers de supporters turcs sont attendus.

Prix Nobel - Le Nobel d'économie a été attribué ce lundi à un trio de chercheurs spécialisés dans la lutte contre la pauvreté, dont la Franco-américaine Esther Duflo, deuxième femme distinguée dans la discipline et plus jeune lauréat de l'histoire de ce prix.

Ligue 1 - L'Olympique lyonnais a annoncé ce lundi la nomination de Rudi Garcia au poste d'entraîneur, une semaine après la mise à l'écart du Brésilien Sylvinho pour mauvais résultats. À Toulouse, Antoine Kombouaré coachera le TFC jusqu'en 2021, en remplacement d'Alain Casanova, démis jeudi de ses fonctions.