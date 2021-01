Notre-Dame-de-l'Assomption et le Mont d'Oro recouverts par la neige à Ajaccio le 8 janvier 2021

publié le 09/01/2021 à 10:26

C'est une alerte inédite pour l'île de beauté. La Corse a été placée en vigilance orange avalanches par Météo France ce samedi 9 janvier en raison d'une situation peu habituelle de l'enneigement abondant en-dessous de 1500 mètres. Le phénomène est appelé à durer jusqu'à dimanche dans les massifs, avec un pic dans la nuit.



Les deux départements de l'île sont en proie à un redoux ce samedi et l'arrivée de la pluie pourrait déstabiliser les manteaux neigeux inhabituels présents sur les massifs. "Pour ce samedi, les risques d'avalanche sur les massifs Corse sont d'un risque marqué (niveau 3) évoluant en risque fort (niveau 4) en dessous de 1800m dans l'après-midi", indique Météo France.

Les précipitations devraient s'intensifier en fin de journée et se poursuivre dans la nuit ce qui devrait amener de nombreuses avalanches à se produire.

"Les départs se produiront surtout en dessous de 1800 à 2000m, d'abord sous forme de coulées de talus et d'avalanche de taille moyenne. Le risque d'avalanche de plus grande taille dans les pentes et couloirs augmentera rapidement en fin de journée avec l'intensification de la pluie. Certaines d'entre elles pourront alors menacer ou atteindre des secteurs routiers de montagne", écrit Météo France.