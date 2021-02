publié le 01/02/2021 à 23:34

Des crues importantes sont attendues dans le quart sud-ouest et l'extrême nord du pays. C'est pourquoi 19 départements sont maintenus en vigilance orange pour la journée du mardi 2 février. Lundi soir, Météo France a annoncé le passage de la Corrèze en vigilance rouge.

Après le passage de la tempête Justine, une nouvelle perturbation est attendue mardi matin sur les trois quarts du pays. Des pluies persisteront de la Gironde et du Poitou-Charentes au Massif-Central, au nord de Rhône-Alpes, jusqu'au nord-est du pays. Tandis qu'il neigera sur les Alpes du nord entre 1.500 mètres et 2000 mètres.

Concernant la vigilance rouge en Corrèze, Météo France tient à alerter que des crues importantes sont possibles y compris dans des zones rarement inondées. Les conditions de circulations peuvent être rendues difficiles et des coupures d'électricité peuvent se produire. Il est donc préférable de rester chez soi, de ne pas utiliser sa voiture et de s'éloigner des cours d'eau et ponts. Eviter également de descendre en sous-sols et évacuer uniquement sur ordre des autorités.

Crues importantes sur un grand quart sud-ouest du pays ainsi que sur l'extrême nord. A noter : le département de la Corrèze est désormais en vigilance rouge crues. https://t.co/dF7WjtCac6 — Météo-France (@meteofrance) February 1, 2021