publié le 01/02/2021 à 11:30

Météo France a émis une alerte orange vigilance crues, et la préfecture de Charente-Maritime appelle à la prudence les habitants de la rive droite de la Gironde.en raison d'un important coefficient de marée qui est de 93. Il y a un risque de débordement dans les secteurs d'influence maritime, en raison d'un fort vent d'ouest et d'une forte houle, selon vigicrues.

Arès le passage de la tempête Justine, le temps demeure très agité et notamment sur un grand quart sud-ouest, avec un nouveau fort coup de vent ce soir et la nuit prochaine de la façade aquitaine au piémont pyrénéen, a estimé Météo France.

"Ces vents forts s'accompagnent de pluies abondantes qui persistent jusqu'à lundi soir au moins. Se développant sur des sols saturés, ces pluies engendrent une hausse significative des niveaux des cours d'eau, ce qui fait craindre des risques de crues et des inondations assez généralisées, comme en décembre dernier. La conjonction de la fonte nivale entre 1.500 et 2.000 mètres en montagne et les pluies en plaine constitue un facteur aggravant à ce risque", prévient l'institution.