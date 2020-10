Météo France place les Alpes-Maritimes en vigilance rouge pluie-inondation

publié le 02/10/2020 à 06:30

Météo France a placé les Alpes-Maritimes en vigilance rouge pluie-inondation et orange orages ce vendredi 2 octobre. La vigilance sera active entre midi ce vendredi et 3 heures samedi. Sur le département, on attend des cumuls de pluie de 100 à 150 mm sur de larges zones avec localement 250 à 300 mm. De forts orages avec de fortes rafales de vent sont également attendus.

De plus, 13 départements métropolitains sont placés en vigilance orange. Sur une large moitié sud-est sont concernés l'Ain (pluie-inondation), les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ardèche (orages), les Hautes-Alpes (orages), les Alpes-Maritimes (orages), la Côte-d'Or (pluie-inondation), la Drôme (orages), l'Isère (pluie-inondation), le Rhône (pluie-inondation), la Saône-et-Loire (pluie-inondation), le Var (orages) et le Vaucluse (orages).

En Bretagne les Côtes-d'Armor sont placées en vigilance orange pluie-inondation et le Finistère en vigilance orange pluie-inondation et vent violent.