Météo France place toujours 8 départements en vigilance orange

publié le 20/12/2019 à 07:05

8 départements sont placés en vigilance orange ce vendredi 20 décembre, à 14 heures. Météo France annonce de fortes-pluies et inondations dans le Sud est. L'institut météorologique prévoit également de fortes vagues sur le littoral Sud-Est

Les départements concernés par la vigilance orange : Alpes-de-Haute-Provence (04), Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Charente-Maritime (17), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B) et Var (83) et Vaucluse (84).

La pluie devrait s'arrêter sur les Alpes-Maritimes vers 20 heures ce soir, et un peu plus avant pour les départements plus à l'ouest. Toujours sur le secteur Sud, le littoral des Bouches-du-Rhône et du Var, puis des Alpes-Maritimes, sera toujours touché par des fortes vagues dans l'après-midi. Le risque d'avalanche deviendra également fort à la mi-journée.

Les personnes résidant de ces départements sont invitées à limiter leurs déplacements et à prendre garde aux chutes d'arbre ou d'objets. Il est aussi impératif de ranger tous les objets susceptibles d'être emportés par le vent.

Météo France place 8 départements en vigilance orange Crédit : Météo France