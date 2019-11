publié le 16/11/2019 à 12:15

De fortes pluies sont prévues ce samedi 16 novembre sur une bonne partie du pays. Météo France a placé les Landes (40) et les Pyrénées-Atlantiques (64) en vigilance orange à cause des risques de fortes pluies et d'inondations.

Les pluies sur le sud Aquitaine "deviendront très fréquentes, intenses et persistantes dès la mi-journée jusqu'à la nuit prochaine, avec des cumuls atteignant parfois 10 à 15 mm en une heure pendant plusieurs heures", selon Météo France. Résultat : les cumuls pourront atteindre "30 à 50 mm de manière généralisée, localement 70 mm" sur des sols déjà saturés par "une situation pluvieuse persistante exceptionnelle depuis le début du mois".

"Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires", prévient l'organisme de prévision, selon lequel "des inondations sont possibles".

La fin de l'épisode pluvieux est prévue tôt dimanche matin.

En Rhône Alpes, quelque 190.000 foyers restaient privés d'électricité samedi matin après les importantes chutes de neige de jeudi. La vigilance orange neige avait été levée vendredi sur les départements concernés.

Carte de vigilance Météo France du samedi 16 novembre Crédit : Météo France