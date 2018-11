Météo France place le Gard en vigilance orange pluie-inondation

publié le 20/11/2018 à 22:29

Météo France a placé le département du Gard en vigilance orange pluie-inondation jusqu'à mercredi minuit, en raison d'un bref mais très intense épisode orageux pouvant entraîner des inondations.



"Le caractère préoccupant de cet épisode pluvieux est l'abondance des précipitations sur une période relativement brève, le risque d'inondation est élevé", ont précisé les météorologues dans un communiqué. Les pompiers du Gard ont annoncé avoir positionné un groupe de sauveteurs aquatiques à Vauvert et avoir renforcé les effectifs de huit casernes.

"Les sols étant déjà saturés, les ruissellements urbains vont être notables ainsi que les débordements de fossés en bordure de voie de circulation", ont ajouté les pompiers, recommandant "la plus grande prudence lors des déplacements".

Carte vigilance orange Météo France 20 novembre à 22h Crédit : Météo France

En début de soirée, "de virulentes cellules orageuses ont circulé sur le sud du Gard entre le Grau-du-Roi et Nîmes", a relaté Météo France. "Ces orages ont donné de la grêle, une forte activité électrique et de très forts cumuls de pluie".



En seconde partie de soirée, "des cellules orageuses doivent ensuite remonter vers Nîmes et donnent de forts cumuls de pluies en peu de temps parfois jusqu'à 30 mm en moins d'une heure.



Ces très fortes pluies se poursuivent mais se décalent progressivement vers le Rhône et quittent le département en milieu de nuit", ajoutent les prévisionnistes. "Les cumuls attendus sur l'épisode sont très forts sur un axe s'étirant entre Nîmes et le Grau-du-Roi compris entre 70 mm et 100 mm, localement 120 mm".