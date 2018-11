publié le 19/11/2018 à 11:01

Les frimas de l'hiver commencent à toucher la France dès ce lundi 19 novembre. De quoi sortir des placards manteaux, bonnets et écharpes car les matins seront marqués par des températures froides, voire négatives, reléguant la douceur des dernières semaines au rang de souvenir lointain. La neige est même attendue dans l'Est, après être déjà apparue en montagne.



L'Île-de-France devrait également être touchée mardi par ces premiers flocons, avec des températures qui continueront à être sous les normales de saison. Paris pourrait donc revêtir un manteau blanc (sans doute léger) en fin de matinée. Mais c'est dans le Centre-Est, et notamment Lyon, que les chutes seront plus intenses en plaine.

Selon Météo France, dans la moitié est du pays, on ne dépassera pas 3 degrés le matin et 7 degrés l'après-midi entre lundi et mercredi. Des valeurs en-dessous des normales saisonnières, avec des gelées matinales qui devraient se généraliser sur l'ensemble du pays. Dès mardi, le mercure passera sous les 0 degrés avec jusqu'à -1 degré sur la moitié nord du pays.

Épisode de #neige en plaine :

- d'intensité modérée en nuit prochaine et mardi matin dans le Centre-Est dont #Lyon,

- d'intensité plus faible mardi matin/midi vers le Bassin parisien (tenue au sol peu probable dans #Paris intra-muros).



Restez informés sur https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/xQbZgCJM72 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 19 novembre 2018

Des vents allant jusqu'à 70 km/h vont s'ajouter à ce temps hivernal.