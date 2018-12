Météo France place huit départements en vigilance orange neige et verglas

publié le 14/12/2018 à 16:38

Le froid a repris ses quartiers dans l'Hexagone. Météo France place huit départements du nord-ouest en vigilance orange neige-verglas dans son bulletin du 14 décembre. Il s'agit du Calvados, de l'Eure, de l'Eure-et-Loir, de la Manche, la Mayenne, l'Orne (61), la Sarthe et la Seine-Maritime.



La vigilance devrait s'arrêter samedi après-midi. C'est le premier épisode de verglas de la saison, nécessitant une vigilance particulière, car les conditions de circulation routière risquent d’être difficiles.





Les températures sur la moitié nord du pays sont toujours froides. On a observé en début de journée de fréquentes gelées, avec des minimales entre -2 et -4 degrés voire ponctuellement plus froides en Normandie. "Cette masse d’air froid reste présente sur les départements placés en vigilance orange, et restera aussi froide demain matin", précise Météo France.



Météo France place 8 départements en vigilance orange neige et verglas le 14 décembre 2018 Crédit : Capture d'écran Météo France