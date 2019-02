publié le 19/11/2018 à 07:00

Lundi 19 novembre, le temps sera plus froid avec de faibles précipitations de la Méditerranée au Nord-Est, selon les prévisions de Météo-France. Dès le matin, le ciel sera menaçant de la Méditerranée au Nord-Est. De petites pluies ou des averses se produiront sur le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur et la Corse.



La limite pluie neige se situera vers 1.500 m sur les Pyrénées-Orientales et le relief de l'île de beauté. D'autre part, des flocons se mêleront à la pluie près des frontières allemandes et il neigera sur les Alpes frontalières.

Dans l'après-midi, quelques flocons tomberont à partir de 300/400 m dans l'Est et entre 500 et 900 m sur le Massif central. Sur le sud de la Corse, les pluies se renforceront avec une limite pluie/neige vers 1500 m. Sur le nord et le sud-ouest du pays, le ciel deviendra également très nuageux avec quelques gouttes.

Enfin, le temps sera sec et assez bien ensoleillé de la Bretagne et du Centre aux Landes. Le vent d'est à nord-est sera modéré près de la Manche et de la Côte d'Azur à la Corse avec des rafales de 70 km/h en général, voire 90 km/h sur la pointe du Cotentin.

Les températures

Le matin, des gelées entre 0 et -3 degrés se produiront à l'intérieur de la moitié nord et du Massif-central aux Alpes. Ailleurs, les minimales iront de 1 à 6 degrés, jusqu'à 7 à 10 degrés autour de la Méditerranée.



L'après-midi, il fera 9 à 14 degrés du Sud-Ouest à la Méditerranée mais seulement 2 à 9 degrés sur le reste du pays.