Météo France place deux départements en vigilance orange pluie-inondation

publié le 10/06/2020 à 16:33

Météo France a placé deux départements de l'Ouest en vigilance orange pluie-inondation ce mardi 10 juin. Il s'agit du Finistère et du Morbihan. L'épisode pluvieux temporairement intense va donner des cumuls de pluies en 24 heures correspondants aux cumuls mensuels moyens pour un mois de juin, note Météo France dans son bulletin.

"Une dépression va venir se creuser la nuit prochaine au large de la Bretagne occasionnant des pluies significatives sur l'ouest de la France. Les départements du Finistère et du Morbihan sont les plus exposés", souligne l'institut météorologique. Les pluies devraient être particulièrement intenses dans la nuit de mardi à mercredi et ce jusqu'à mercredi après-midi.

Soyez vigilants si vous résidez dans l'un des départements en vigilance orange, ou limitrophe. Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à proximité d’un cours d’eau.