publié le 27/04/2020 à 16:25

Les départements du Gard et de l'Hérault ont été placés ce lundi 27 avril en vigilance orange aux orages et pluie-inondation par Météo France. De fortes intempéries sont notamment attendues dans la soirée de ce lundi et se prolongeront dans la nuit. Plus globalement, une perturbation orageuse active frappe le Sud-Ouest ainsi que le Massif Central.

Dans la deuxième partie de la nuit de lundi à mardi, des pluies intenses de l'ordre de 80 mm en trois heures sont prévues dans l'Hérault et le Gard. Météo-France indique "un risque de ruissellement en zone urbaine entre Montpellier, Nîmes, Alès".

Le Golfe du Lion subira de forts orages en fin de journée lundi, alors que l'épisode orageux devrait se déplacer mardi matin dans la région PACA, en perdant néanmoins en intensité selon les analystes. Outre les fortes pluies, la grêle et un vent fort sont à craindre.

Le Gard et l'Hérault ont été placés en vigilance orange pluie-inondation et orages ce lundi 27 avril. Crédit : Capture d'écran / Météo France