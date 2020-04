Météo France place deux départements en vigilance orange inondation

publié le 22/04/2020 à 17:03

Météo France a placé deux départements en vigilance orange inondation ce mercredi 22 avril. Il s'agit du Gers et des Landes. Ces départements font face à "un risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes", note Vigicrues. C'est l'Ardour moyen qui suscite l'inquiète du réseau de vigilance. Depuis plusieurs jours de fortes averses tombent sur la région entraînant cette situation.

Dans la soirée, de nouvelles averses vont se développer sur le Massif Central. Elles concerneront également le relief des Pyrénées, où des coups de tonnerre seront possibles. Sur l'Aquitaine, quelques éclaircies seront attendues dans l'après-midi près des côtes.

Météo France appelle les habitants des départements concernés à la plus grande prudence.