publié le 02/11/2019 à 10:37

La tempête Amélie arrive la nuit prochaine sur la façade Atlantique. Des vents violents sont annoncés dans la nuit de samedi à dimanche à partir d'1h du matin et Météo France a placé huit départements en vigilance orange. Il s'agit de la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

La tempête se décalera ensuite vers l'est dimanche en cours de matinée et les vents perdront alors progressivement en intensité. Les rafales attendues sont de l'ordre de 130 à 140 km/h sur les littoraux en particulier de la Vendée à la Gironde. Dans les terres elles seront généralement comprises entre 100 et 110 km/h avec un aspect orageux sur le Poitou-Charentes.

Une vigilance vagues-submersion (de niveau jaune) est également déclenchée pour le littoral aquitain et charentais. Les vents génèrent de très fortes vagues et une forte surélévation du niveau de la mer. À noter que le bassin d'Arcachon risque d'être concerné par des fortes vagues et une surcote importante (de plus de 50 cm).

Huits départements ont été placés en vigilance orange face aux vents violents Crédit : Météo France