publié le 02/11/2019 à 06:21

La première tempête de l'automne s'appelle Amélie. La perturbation atmosphérique va débarquer sur la côte atlantique française dans la nuit du samedi au dimanche 3 novembre et frappera la région Nouvelle-Aquitaine dans la matinée. Si Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo-France, assure qu'il s'agit d'"une tempête classique d'automne" qui n'a rien à voir avec "celle de 1999", il appelle toutefois sur Franceinfo "à la plus grande vigilance".

Les premières fortes rafales de vent vont se faire sentir dès samedi sur les côtes de la Manche, avant qu'Amélie ne se déplace sur la façade atlantique "en deuxième partie de nuit de samedi à dimanche", développe Frédéric Nathan. La dépression devrait se concentrer sur le sud de la Bretagne.

Le vent n'épargnera pas non plus l'Île de Ré et ses alentours, avec des rafales pouvant atteindre 130 km/h. À l'est de la dépression, des pointes comprises entre 90 et 100 km/h sont attendues.

Si Amélie s'annonce violente, son passage sur l'Hexagone sera de courte durée. Les éléments devraient commencer à se déchaîner samedi vers 4 heures du matin, avant un retour à la normale dimanche en fin d'après-midi. Frédéric Nathan conseille donc "d'éviter de sortir dimanche matin et d'attendre que cela passe".