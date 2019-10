Météo France place 6 départements et l'Andorre en vigilance orange

publié le 22/10/2019 à 16:21

Six départements du sud de la France ainsi que l'Andorre ont été placés en vigilance orange aux orages, à la pluie, aux inondations et aux vagues-submersion par Météo France ce mardi 22 octobre. Il s'agit de l'Aude (11), de l'Hérault (34), des Pyrénées-Orientales (66), l'Aveyron (12), le Gard (30) et le Tarn (81). Les trois premiers départements et l'Andorre étaient déjà en alerte depuis la veille.

"Les pluies concernent actuellement le littoral des Pyrénées-Orientales, l'est de l'Aude et l'ensemble du département de l'Hérault, ainsi que l'ouest du Gard et l'est de l'Aveyron. Au cours des trois dernières heures, les pluies se sont progressivement intensifiées et prennent un caractère orageux, avec des cumuls atteignant localement 20 à 50 mm, ponctuellement davantage. Le département de l'Aude est placé en vigilance orange pour le phénomène inondation" indiquait l'institut météorologique en milieu d'après-midi. Il est d'ailleurs conseillé de consulter le site vigicrues.gouv.fr.

"Outre l'activité électrique, des chutes de grêle et de très fortes rafales de vent sont attendues", précise Météo France. "Les cumuls (de pluie, ndlr) prévus sur l'ensemble de l'épisode sont de l'ordre de 100 à 150 mm généralisés, localement 200 à 250 mm", ajoute l'institut. Les orages et les fortes pluies s'estomperont progressivement par le sud-ouest durant la journée de mercredi.

Concernant le phénomène des vagues-submersion, qui concerne le littoral du nord des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Hérault, la période à risque s'étend du mercredi 23 octobre de 6 heures à 18 heures.

Synthèse des vigilances

Gard : orages et pluie-inondation

Aveyron : pluie-inondation

Tarn : pluie-inondation

Hérault : orages et pluie-inondation (+ alerte aux vagues-submersion)

Aude : inondation, orages et pluie-inondation (+ alerte aux vagues-submersion)

Pyrénées-Orientales : orages et pluie-inondation (+ alerte aux vagues-submersion)

Andorre : orages, pluie-inondation

6 départements et l'Andorre placés en vigilance orange. Crédit : Capture d'écran / Météo France