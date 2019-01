Plusieurs départements ont été placés en vigilance neige et verglas

publié le 25/01/2019 à 14:50

Prudence dans l'est de la France. Cinq départements ont été placé en vigilance orange "neige-verglas". Météo France évoque un "épisode de pluies verglaçantes associé à un redoux nécessitant une vigilance particulière". Le début du phénomène est prévu dès ce vendredi soir, à 22 heures. Il devrait ensuite prendre fin le lendemain à 10 heures.



Dans son communiqué, l'organisme météorologique précise : "Le temps est sec cet après-midi et ce soir avec des températures qui vont redevenir négatives peu après la nuit tombée, et même très négatives aux endroits bénéficiant d'éclaircies nocturnes".

Les cinq départements en vigilance orange : Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Vosges (88) et Territoire-de-Belfort (90).

C'est pourquoi Météo France met en garde les habitants des départements concernés alors que le verglas, "même en faible quantité, peut perturber de nombreuses activités économiques et est particulièrement gênant pour la circulation routière".

Météo France place 5 départements en vigilance orange "neige-verglas" Crédit : Capture d'écran / Météo France