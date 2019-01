Météo : deux départements toujours en vigilance orange à la neige et au verglas

publié le 24/01/2019 à 06:29

Après un épisode neigeux particulièrement étendu mardi et mercredi 22 et 23 janvier, la journée de jeudi s'annonce beaucoup plus calme. Si 29 départements étaient placés en vigilance orange à la neige et au verglas la veille, ils ne sont plus que deux ce jeudi matin. Il s'agit des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.



Selon Météo France, les flocons devraient s'arrêter de tomber à la mi-journée sur l’Île de Beauté. En revanche, la prudence est de mise sur tout le pays, en raison du verglas présent sur les chaussées dans les trois quarts du pays.

Concernant les températures, elles seront toujours très froides, notamment dans le nord-est et le centre. Ce jeudi matin, -4 degrés ont été relevés à Bar-le-Duc dans la Meuse, -3 degrés à Nancy, tout comme à Strasbourg. À certains endroits du pays, les températures ne passeront même pas en positif. Il fera par exemple -1 degré au meilleur de la journée à Aurillac dans le Cantal, ou encore à Clermont-Ferrand, en Auvergne.