publié le 13/10/2018 à 15:45

Trois semaines après le début de l'automne, l'été semble avoir encore un peu de mal à nous quitter. Les températures sont exceptionnellement chaudes ce samedi 13 octobre. La veille déjà, le thermomètre affichait 25 degrés à Paris, 27 à Strasbourg et jusqu'à 29 à Nevers et Bordeaux.



Pour samedi, la chaleur se prolonge, avec des pointes attendues à 27 à Nevers et Paris, 28 à Bordeaux et même 26 à Grenoble, dans les Alpes. Un temps estival après l'heure qui se ressent sur les étals des marchés, où l'on peut encore trouver des fraises françaises et autres fruits d'été.

Dans les parcs, les coureurs s'en donnent à cœur joie, tout comme ceux qui investissent la plage pour baignade et bronzette, comme au mois d'août. Et c'est bien samedi qu'il faut en profiter, car les températures vont chuter dimanche. Selon Météo France, l'automne devrait même s'installer durablement dès lundi.