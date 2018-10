publié le 12/10/2018 à 14:03

Un beau week-end se prépare sur le pays en ce mois d'octobre. L'été indien se poursuit, même si selon un spécialiste météo en France, on parle plutôt d'été de la Saint-Martin, "qui survient à l'automne après les premiers frimas, on peut avoir des retours de douceur ou de chaleur".



Avec une température moyenne de 18,8 degrés, la journée d'hier a été le jeudi 11 octobre le plus chaud en France depuis le début des relevés météo. Les températures élevées vont se maintenir avec 29 degrés prévus à Mont-de-Marsan samedi 13 octobre et 25 degrés à Montbéliard. Le temps sera ensoleillé sur une très grande partie du pays.

L'été indien décrit une "particularité du climat continental d'Amérique du Nord. Il s'agit d'une période de temps très doux, ensoleillé et sec qui se produit après les premiers gels, en octobre ou novembre au Canada", explique Météo France. "La température dépasse alors 18 °C et le ciel est limpide".

La météo du samedi 13 octobre Crédit : Capture d'écran / Météo France