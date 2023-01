Météo France place 17 départements en vigilance orange

Météo France a placé 17 départements en vigilance orange ce mardi 17 janvier. Les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont visés par une vigilance aux vents violents. Les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont concernés par une vigilance orange à la pluie et aux inondations. La Corse et le Var sont placés en alerte orange "vagues-submersion". Enfin, l'Aube, la Côte-d'Or, la Haute-Marne, l'Yonne, le Cantal, la Lozère, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère sont placés en vigilance orange "neige-verglas".

Alors que la tempête Gérard s'éloigne, c'est Fien qui arrive sur le territoire. Le temps aujourd'hui va être très agité, en particulier sur le Sud-Ouest et la Corse avec un vent fort et un risque de neige sur le Nord-Est en soirée, selon les prévisions de Météo-France.

Une nouvelle perturbation est arrivée dans la nuit de lundi à mardi par l'Ouest et a apporté des pluies soutenues sur la façade atlantique.

Pluie et neige mêlées pourront se produire de la Normandie, Centre, Bourgogne-Franche-Comté à l'Auvergne-Rhône-Alpes. À l'arrière de ce passage pluvieux, un régime d'averses se mettra en place en matinée de la Bretagne à l'Aquitaine.

