Météo en France : vers une nouvelle vague de chaleur dès la semaine prochaine ?

La France pourrait connaître dans les prochains jours un nouvel épisode de grosses chaleurs. Deux semaines après des températures dépassant les 40 degrés dans certaines villes des Pyrénées-Atlantiques ou de Gironde, le mercure devrait à nouveau fortement grimper dès le début de la semaine du 4 juillet.

D'après Météo-France, c'est notamment le sud-est du pays qui devrait être particulièrement touché. Il pourrait ainsi faire entre 35 et 40 degrés vers Perpignan et Montpellier. Si la tendance venait à se confirmer, les températures ne devraient pas baisser dans les jours suivants et devraient continuer à osciller au-dessus des 30 degrés sur l'ensemble de la région. La Côte d'Azur ne devrait pas non plus échapper aux fortes chaleurs.

De nouveaux records de température pourraient donc être battus la semaine prochaine. Ces températures étouffantes devraient aussi être accompagnées d'un climat lourd et orageux sur la partie nord du pays.

