La météo orageuse dans le sud ce jeudi 23 juillet

publié le 23/07/2020 à 06:21

Le temps sera orageux ce jeudi 23 juillet sur le sud du pays, et plus calme au nord, selon les prévisions de Météo-France.

La journée débutera sous un ciel variable, alternant entre passages nuageux et éclaircies sur l'ensemble du pays. Les éclaircies seront tout de même plus franches sur le pourtour méditerranéen, la Corse, du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers le Centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand-Est. Quelques averses résiduelles seront possibles sur les Alpes et les plaines du Sud-Ouest.

Dès la fin de matinée, les cumulus deviendront menaçants du côté des Pyrénées, du Massif central et des Alpes, ils donneront des averses devenant orageuses l'après-midi. Le caractère orageux sera plus marqué sur la chaîne des Pyrénées, vers les Pyrénées-Orientales en particulier. Le pourtour méditerranéen conservera des conditions estivales mais quelques averses se déclencheront sur le relief corse.

Plus au nord, les nuages d'altitude deviendront de plus en plus denses, le ciel se couvrira aux abords de la Manche, quelques ondées seront alors possibles. En soirée, les averses se feront partout de plus en plus rares sauf du côté de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales où le risque orageux persistera une bonne partie de la soirée.

Le Mistral et la Tramontane se lèveront un peu, ainsi qu'un petit vent de sud-ouest sur les côtes occidentales de la Corse.

Température minimale de 6 degrés en Picardie

Il fera le matin de 12 à 15 degrés sur la moitié nord du pays mais localement 6 en Picardie, 7 en Champagne, de 15 à 20 sur le sud, de 20 à 23 sur le pourtour méditerranéen ainsi qu'en Corse.

Les maximales iront de 19 à 22 sur les côtes de la Manche, de 25 à 30 sur la moitié nord du pays, de 30 à 33 sur le sud avec des pics à 35/36 dans le Var et le Gard.