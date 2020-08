publié le 28/08/2020 à 10:45

Le département des Pyrénées-Orientales et l'Andorre ont été placés en vigilance orange pluie-inondation et orages ce vendredi 28 août par Météo-France qui évoque le passage d'un "épisode pluvio-orageux intense".

Ce temps instable se propagera ensuite vers l'Auvergne Rhône-Alpes et le relief de PACA dans l'après-midi, avec d'intenses cumuls de pluie localement. 52 autres départements sont aussi placés en vigilance jaune orages.



Dans le détail, des orages remonteront en cours d'après-midi d'Espagne pour gagner les Pyrénées. En soirée et nuit de vendredi à samedi, ces orages se renforceront nettement. Météo France prévient, "dans le sud du département, ces orages seront accompagnés de fortes averses de pluie donnant 30 à 50 mm de pluie généralement et jusqu'à 80 mm en quelques heures". De la grêle et des rafales de vent de l'ordre de 70 à 90 km/h sont également annoncées.