Météo : le mauvais temps va-t-il durer ?

publié le 28/08/2020 à 17:01

La fin de ce mois d'août est pour le moins pluvieuse et instable. Les températures oscillent et la France a vu ses températures chuter ces dernières semaines. Malheureusement, pour ce week-end, Météo France prévoit un temps toujours aussi variable, avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux.

Les températures minimales s'abaissent entre 9 et 14 degrés sur la plupart des régions ce week-end. En revanche, le soleil regagnera du terrain à partir du lundi 31, même si les températures peineront à dépasser les 20 °C.

Pour la rentrée, les écoliers devront bien se couvrir. Le matin les températures seront comprises entre 8 et 15 °C et elles ne dépasseront pas les 25 °C dans le sud de la France.

Mais courant septembre, malgré un temps passagèrement humide, les températures seront globalement de saison, selon le bilan de Météo France.