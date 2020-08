Météo en France : temps instable au Nord ce vendredi 14 août

et AFP

publié le 14/08/2020 à 06:19

Ce vendredi 14 août, le temps sera instable au Nord, plus sec au Sud. La perturbation pluvio-orageuse de la veille continuera de remonter durant la nuit, occasionnant des averses et quelques coups de tonnerre sur la moitié nord.

Le ciel sera gris et menaçant sur la région parisienne, les Hauts-de-France et le Grand-Est avec encore des averses orageuses durant toute la journée.

Ailleurs, après un début de journée souvent très nuageux, la tendance sera à l'amélioration avec le retour d'éclaircies, plus belles dans le sud de la France. Quelques ondées résiduelles pourront cependant tomber de la Bretagne aux Alpes.



On attend 19 à 22 degrés sur le pourtour méditerranéen au lever du jour. Partout ailleurs, le thermomètre affichera 12 à 18 degrés. Les températures maximales seront enfin en baisse sur la moitié Est, compter 24 à 30 degrés. Sur le pourtour méditerranéen, il fera jusqu'à 33 degrés, localement un peu plus dans le Var. Sur la moitié Ouest, les températures s'échelonneront de 21 à 29 degrés de la Manche à l'Occitanie.