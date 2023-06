Météo en France : quelles prévisions pour cet été 2023 ?

Malgré un mois de juin très chaud, des vagues de canicule aussi longues que l'an dernier ne devraient pas apparaître durant les mois de juillet et d'août 2023. En effet, le territoire métropolitain ne devrait pas connaître autant de "plume de chaleur" qu'en 2022, ces montées d’air très chaud en provenance d'Afrique-du-Nord. Les météorologues prévoient plutôt un air sec venu d'Europe.

Néanmoins, selon les probabilités de scénarios de Météo France, il y a 60 % de chance que les températures soient supérieures aux normales de saison, en juillet et en août. Concernant les pluies, il y a 50 % de chance que cet été soit plus pluvieux que la normale des Pyrénées au bassin méditerranéen (25 % pour qu'il soit conforme, et 25 % pour qu'il soit moins pluvieux). Sur le reste du territoire, les probabilités descendent à un tiers pour chaque scénario.

Par ailleurs, il ne devrait pas avoir autant d'épisodes de canicule qu'à l'été 2022 puisque des orages vont venir faire redescendre les températures. Pour rappel, la canicule est définie par de très fortes chaleurs le jour et la nuit durant au moins trois jours consécutifs. Ces seuils varient en fonction des villes. Il est par exemple de 31°C le jour et 21°C la nuit à Paris, contre 34°C le jour et 24°C la nuit pour Marseille.

