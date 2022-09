Un épisode orageux exceptionnel et susceptible de provoquer localement des dégâts très importants est attendu dans le Gard et l'Hérault, ce mardi 6 septembre, selon Météo France. Quelques précautions s'imposent.

Il est tout d'abord conseillé de rester chez soi ou dans une habitation en dur et de se tenir informer sur l'évolution de la situation. Des inondations de cave et points bas sont à craindre : il est donc préférable d'éviter de s'y rendre. Pensez à fermer les portes et fenêtres pour éviter les courants d'air et débranchez vos appareils électroniques, en premier lieu desquels votre box Internet. Enfin, évitez d'utiliser l'eau (bain, douche, vaisselle), car celle-ci peut être conductrice d'électricité.

À l'extérieur, il est également préférable de ranger tout ce qui est susceptible de s'envoler (salon de jardin, barbecue, etc.), mais ne sortez pas si le temps est déjà menaçant.

Évitez d'utiliser votre véhicule, car les routes pourraient rapidement être inondées. Si vous êtes sur la route au moment de l'orage, stationnez en sécurité et à distance des arbres. Ne quittez pas votre véhicule.

Ne contacter les pompiers qu'en cas d'urgence

Si vous êtes à l'extérieur au moment où l'orage survient, abritez-vous dans un habitat en dur. Si ce n'est pas possible, ne restez pas sous un arbre, car celui-ci pourrait tomber et surtout, le risque d'être foudroyé est multiplié par 50. L'idéal est de se pelotonner au sol, jambes repliées sous soi. L'utilisation de parapluie est à proscrire, ainsi que de tout objet métallique.

Ne contactez les pompiers qu'en cas d'urgence, car ceux-ci sont généralement très mobilisés et évitez d'utiliser votre téléphone fixe.

