Météo : 12 départements en vigilance orange aux orages

Les orages sont de retour sur l'Hexagone. Ce lundi 5 septembre, 12 départements sont concernés par une vigilance orange de Météo-France : l'Aisne, l'Oise, le Loiret, le Cher, Les Yvelines, Paris, la Seine-et-Marne, l'Essonne, le Val-d'Oise, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis.

Dans ses prévisions, l'organisme annonce "un épisode orageux, avec cet après-midi (lundi ndlr) et ce soir un risque de rafales localement violentes, surtout marqué vers l'Ile-de-France et quelques départements limitrophes". Météo-France précise également que "ces orages donneront des précipitations temporaires marquées entre 10 et 20mm, voire 40mm par endroits, de la grêle et une activité électrique marquée".

Des cellules orageuses "ponctuellement virulentes" ne sont pas à exclure dans les départements limitrophes placés en vigilance jaune. L'organisme rappelle les comportements à adopter en cas d'averses orageuses, comme se tenir éloigné des arbres et des cours d'eau, s'abriter dans un bâtiment en dur, se tenir informé et éviter de se déplacer.

