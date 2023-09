Météo en France : qu'est-ce que l'été indien ?

36°C à Bourges, 35°C à Tours et même 34°C à Paris : cette vague de chaleur qui persiste sur l'ensemble du territoire semble être sans fin. Lorsque le mercure grimpe et le soleil brille en septembre, on parle souvent de l'été indien. Pourtant, l'été est bien fini, puisqu'on parle déjà d'automne météorologique après le mois d'août.

L'été indien débute normalement à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre. Actuellement, c'est ce qui se passe au Canada, qui connaît habituellement ses premières chutes de neige à cette période de l'année alors qu'une certaine douceur subsiste dans le pays. On parle d'une petite résurgence des températures plus élevées que les moyennes de saison. Si en France, en octobre, les températures dépassent les normales, on pourra parler d'un été indien.

Actuellement, les températures dans l'Hexagone sont certes très chaudes, mais il ne s'agit pas encore de l'été indien. Il s'agit plutôt d'une prolongation de l'été, car l'automne commence le 23 septembre, lorsque le Soleil repasse dans l'hémisphère sud. On parlera donc d'été indien si le mercure reste élevé à cette période.

