Le mercure va atteindre des sommets pour un mois d'octobre la semaine prochaine. Les prévisionnistes annoncent des températures allant de 20 à 25°C sur une grande partie de la France en raison d'une remontée d’une masse d’air chaud d’origine subtropicale.

Ces températures, qui risquent de classer ce mois d'octobre comme l'un des plus chauds jamais enregistrés, n'ont toutefois rien à voir avec un été indien. Ce phénomène désigne une période de temps doux, ensoleillé et sec, après les premières gelées en octobre ou novembre. Les températures dépassent alors 18 degrés pendant trois à huit jours. Le ciel est dégagé. L'expression est née, probablement au XVIIIe siècle, en Amérique du Nord.

Mais "nous n'avons pas encore connu de période de gelées généralisées sur le pays", rapportent nos confrères de La Chaîne météo. De plus, au sens météorologique, l'été indien "ne se produit qu’en Amérique du Nord, plus précisément au Canada et à Québec", ajoutent-ils. Là-bas, les gelées sont plus précoces qu'en France.

